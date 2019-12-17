Путин обсудил с Эрдоганом стабилизацию обстановки в Сирии

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Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом договоренности по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии, передает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Во время него лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с эскалацией военного противостояния в Ливии, выразили поддержку посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооруженного конфликта и возобновления мирного диалога.

Лидеры также обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Кроме того, был затронут важный вопрос на тему борьбы с террористическими группировками.

В октябре Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Переговоры лидеров России и Турции длились более шести часов. По словам Путина, стороны достигли судьбоносных решений.

Главы государств подтвердили свою приверженность территориальной целостности Сирии. Стороны также поддержали Аданское соглашение, в соответствии с которым были установлены принципы сотрудничества между Турцией и Сирией в обеспечении безопасности на совместной границе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Анкара постоянно контактируют по сирийской проблематике на разных уровнях. Лидеры государств и министры иностранных дел обсуждали эту тему по телефону, есть и каналы между военными, объяснил он.

