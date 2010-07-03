Путин признал востребованными консультации с Эрдоганом по ситуации в Сирии

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Владимир Путин признал важность консультаций с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в связи с острой ситуацией в Сирии. Об этом сообщил ТАСС.

Путин встретился с лидером Турции в узком составе и отметил, что в регионе сложился ряд сложных вопросов. Глава государства подчеркнул, что особую роль в урегулировании конфликта может сыграть достигнутый уровень российско-турецких отношений.

Владимир Путин выразил надежду, что взаимодействие двух стран поможет как их интересам, так и всем странам конфликтного региона.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее объявил, что обсудит с Путиным отвод курдских сил из Сирии и деятельность местного конституционного комитета.