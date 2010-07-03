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Политика

09:54

Пушков прокомментировал слова Помпео о готовности применить силу против Турции

политика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление о готовности США в случае необходимости применить силу в отношении Турции.

"Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции! Еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО", – цитирует сенатора RT.

Пушков назвал это заявление риторикой, отметив, что США вряд ли удастся устрашить турецкие власти. К такому выводу он пришел слушая Реджепа Тайипа Эрдогана, глав МИД и обороны Турции в Стамбуле.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон "предпочитает мир войне", однако, если будет необходимость в военных действиях, Дональд Трамп "полностью готов к принятию таких шагов".

Помпео не стал уточнять, какие условия могут повлечь вооруженный ответ со стороны США.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже стало известно, что Турция и США договорились о создании зоны безопасности.

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