Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Путиным

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Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с Владимиром Путиным отвод курдских сил из регионов Сирии, находящихся под контролем Дамаска. Об этом президент Турции сказал журналистам перед вылетом в Сочи, где у него пройдет встреча с российским лидером.

По его словам, он также планирует обсудить с главой России вопрос о том, как обеспечить эффективную деятельность конституционного комитета Сирии, который должен начать работу в конце октября.

"Мы с Россией едины в том, что необходимо бороться со всеми видами терроризма. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией мы сможем ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Встреча двух лидеров проходит 22 октября в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей". Беседа проходит в узком составе.

В Кремле прогнозируют, что разговор будет продолжительным и сложным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить информацию о планах Анкары на северо-востоке Сирии и сопоставить ее с общими планами по политическому урегулированию в этой стране.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Эрдоган заверил, что согласовал свои действия с Москвой.

Позже появилась информация о том, что Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов. Вашингтон и Анкара договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией. Турецкие войска на время прекратили свое наступление.

Тем не менее СМИ сообщали, что вооруженные силы Турции возобновили атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. Он уточнил, что у Турции нет возражений относительно того, что эти районы будут контролироваться сирийским режимом.