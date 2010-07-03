Кремль прокомментировал данные о приказе Эрдогана сбить Су-24

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В Кремле ориентируются на то, что команду на уничтожение российского Су-24 в 2015 году отдал не президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Мы ориентируемся на заявления, в том числе и на публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета", – отметил он.

Песков заявил, что Россия не верит слухам о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 в 2015 году. Он добавил, что "эта информация достаточно обезличенная", поэтому ее нельзя считать достоверной.

Российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 над Сирией. Он рухнул в четырех километрах от границы с Турцией. Турецкие власти утверждали, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Генеральный штаб России заявил, что самолет границу не пересекал. Это подтвердили данные сирийской ПВО.

Пилот Олег Пешков после катапультирования был расстрелян боевиками с земли. Ему посмертно было присвоено звание Героя России.

