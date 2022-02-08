Канцлер ФРГ допустил масштабные и общие санкции против России

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Запад готов ввести общие санкции против России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

Шольц подчеркнул, что западные союзники хорошо подготовлены по данному вопросу. В частности речь идет о санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2".

"Это будут масштабные меры. <...> И мы примем эти шаги, все необходимые шаги", – сказал канцлер ФРГ.

Он добавил, что в данном вопросе Запад выступил едино и сообща.

Ранее в интервью телеканалу ARD Шольц заявил, что ФРГ обсуждает с ЕС и США масштабные и жесткие санкции против Москвы. При этом он подчеркнул, что все усилия Германии и союзников устремлены на то, чтобы в санкциях не было необходимости.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон подготовил санкционные списки представителей российских элит и членов их семей на случай агрессии Москвы в отношении Киева. Имен россиян, включенных в данные списки, Псаки не назвала.

Позднее в посольстве РФ в США заявили, что Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях с Россией. Там также отметили, что именно США нарушили принцип неделимости безопасности и подобрались с военной инфраструктурой к границам России.