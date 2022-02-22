Продолжить сертификацию оператора "Северного потока – 2" невозможно – регулятор ФРГ

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Продолжение сертификации оператора "Северного потока – 2" – компании Nord Stream 2 AG – возможно только при наличии заключения Минэкономики ФРГ об отсутствии энергетических угроз стране в связи с запуском газопровода. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Федерального сетевого агентства ФРГ.
"Сертификация оператора "Северного потока – 2" нуждается в положительной оценке Минэкономики. <...> Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать компанию", – объяснил он.
По словам представителя ведомства, запуск газопровода без соответствующей сертификации является незаконным.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия останавливает сертификацию "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Политик подчеркнул, что запуск газопровода без завершения данной процедуры невозможен.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ. Во вторник Госдума и Совет Федерации одобрили закон о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Как позже отметили в МИД РФ, данное решение учитывает желание самих жителей Донбасса, а также соответствует положениям Устава ООН, Хельсинского заключительного акта СБСЕ и других ключевых международных документов.
Германия решила остановить сертификацию "Северного потока – 2"
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