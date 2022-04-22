Песков оценил решение Великобритании выдать лицензию Газпромбанку

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Власти Великобритании разрешили переводить деньги Газпромбанку за поставки российского газа, руководствуясь прагматическими соображениями. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно", – заявил Песков.
Он напомнил, что власти России по-прежнему считают все западные санкции незаконными.
Пресс-секретарь президента признал, что решение Лондона в том числе продиктовано и попыткой облегчить себе жизнь.
При этом Песков подчеркнул, что выдача лицензии не означает, что Европа получила отсрочку по переходу на оплату российского газа в рублях. Представитель Кремля уточнил, что все сроки четко оговорены в указе президента Путина.
Ранее Минфин Великобритании продлил возможность проведения платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям. Лицензия вступила в силу с 21 апреля 2022 года. Она будет действительна до 31 мая того же года. Лицензия позволяет Соединенному Королевству и другим странам – членам ЕС проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.
В конце марта Великобритания ввела санкции в отношении компаний из России, куда попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. А 31 марта президент подписал соответствующий указ. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.
Песков уверен, что система оплаты за газ в рублях будет распространена на другие товары РФ
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