Песков оценил решение Великобритании выдать лицензию Газпромбанку

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Власти Великобритании разрешили переводить деньги Газпромбанку за поставки российского газа, руководствуясь прагматическими соображениями. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно", – заявил Песков.

Он напомнил, что власти России по-прежнему считают все западные санкции незаконными.

Пресс-секретарь президента признал, что решение Лондона в том числе продиктовано и попыткой облегчить себе жизнь.

При этом Песков подчеркнул, что выдача лицензии не означает, что Европа получила отсрочку по переходу на оплату российского газа в рублях. Представитель Кремля уточнил, что все сроки четко оговорены в указе президента Путина.

Ранее Минфин Великобритании продлил возможность проведения платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям. Лицензия вступила в силу с 21 апреля 2022 года. Она будет действительна до 31 мая того же года. Лицензия позволяет Соединенному Королевству и другим странам – членам ЕС проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.

В конце марта Великобритания ввела санкции в отношении компаний из России, куда попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. А 31 марта президент подписал соответствующий указ. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.