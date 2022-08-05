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Политика

16:20

Путин назвал "Турецкий поток" важнейшей артерией поставки газа из РФ в ЕС

властьполитика

Фото: официальный сайт "ПАО Газпром"

Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что "Турецкий поток" является одной из ключевых артерий снабжения Европы российским газом, он работает исправно и без сбоев. Об этом сообщает РИА Новости.

"И Турецкий поток, в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", – сказал президент России.

Путин подчеркнул, что партнеры из Европы должны благодарить Турцию за бесперебойные поставки газа из России.

"Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить, и для потребителей в Европе", – добавил он.

Путин также отметил, что и для потребления в самой Турции и нефть, и газ, и уголь из РФ идут в большом объеме.

Ранее сообщалось, что "Газпром" закончил работы по профилактике и возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку".

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к поставкам газа в Европу, однако ей не передают находящиеся на ремонте турбины. Представитель Кремля отметил, что РФ остается надежным поставщиком топлива, однако на ее действия значительно влияют санкции Европейского союза.

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