Взрывы на "Северных потоках" могут сломить решимость Европы помогать Киеву – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость Европы продолжать помогать Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц и аналитиков.

По их мнению, ситуация на газопроводах рискует снизить поддержку антироссийских санкций. По данным издания, многие считают ограничения в отношении Москвы причиной существующих экономических трудностей. В свою очередь из-за повышения цен на энергоносители "в разных уголках Европы" растут протестные настроения.

Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент отметил, что произошедшее с "Северными потоками" беспокоит жителей Германии. Это, по его словам, может привести к образованию трещин в поддержке Украины.

Квент подчеркнул, что некоторые слои общества уверены, что Германия жертвует собственным благополучием ради боевых действий.

"Люди обвиняют санкции (против России. – Прим. ред.) в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой", – сказал Квент.

Ранее на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.

В Германии, Дании, Норвегии и Швеции заявили, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.



Швеция сообщила о возобновлении утечки газа из "Северного потока – 2"

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