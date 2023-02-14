Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции второго полка С-400 – МИД РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Москва не считает нерешаемой задачей поставку Турции второго полка зенитных ракетных систем С-400, заявил директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", – сказал дипломат.

Пилипсон отметил, что данный вопрос требует сохранения некоторой "информационной гигиены" в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам обеих стран.

"Как известно, отдельные государства применяют в отношении России целый веер ограничительных мер, однако не для защиты демократии и прав человека, а для устранения конкурента на объемном рынке вооружений", – добавил дипломат.

Также он подчеркнул, что вопрос организации взаиморасчетов по данному контракту вряд ли стоит делать темой публичного обсуждения.

Весной 2022 года Турция взамен согласия на членство Швеции и Финляндии в НАТО потребовала включить ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.



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