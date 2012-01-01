Четыре необычных военных музея Москвы

Побывать на подводной лодке и спуститься в настоящий бункер – такое будет интересно и детям, и взрослым. Экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне и военной тематике в принципе, – это не только память о подвигах, но и возможность узнать намного больше о собственной истории. В День Победы расскажем о четырех необычных военных музеях Москвы.



Интерактивный музей "Г.О.Р.А."

Аббревиатура "Г.О.Р.А." расшифровывается как "Главные оружейные реликвии армии". Это без ложной скромности одна из крупнейших в мире коллекций военной техники Второй мировой войны. Всего здесь более 400 экспонатов под открытым небом, от различных образцов оружия до истребителей. Все экспонаты рассредоточены по девяти тематическим локациям. Гостей ждут интерактивные экспозиции с декорациями и спецэффектами, которые помогут полностью погрузиться в ту эпоху.

В локации "Пограничная", например, можно увидеть горящий фашистский танк, в "Транспортной" – зайти в санитарный вагон и посмотреть на "крушение" поезда, а в "Военно-Морской" на искусственном водоеме стоят орудия береговой обороны, корабли и рубки подводных лодок. Для желающих проводят экскурсии и специальные мероприятия, например турниры по лазертагу и военный квест по мотивам фильма "Разведчики".

Где находится: парк Победы, вход на пересечении аллеи Памяти и аллеи Артиллеристов, метро "Парк Победы".

Вход: билет стоит от 300 рублей, дети до 14 лет могут пройти бесплатно.

Музей оружия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здесь собрано более ста образцов экспонатов, которые охватывают период с конца 19-го по начало 21-го века. Из интересного – винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), револьвер Нагана, а также образцы американского, английского и немецкого оружия, некоторые из них в действительности побывали на фронте. Но из соображений безопасности их переделали в пневматические.

Но самое любопытное здесь не это: все экспонаты находятся в свободном доступе, оружие можно трогать руками, фотографироваться с ним и даже стрелять. В музее есть тир, где стреляют по двигающимся мишеням: всех желающих ждет игра с призами, если выбить 10 из 10.

Где находится: Измайловское шоссе, 73ж (территория Измайловского кремля), метро "Партизанская".

Вход: от 300 рублей, дети до шести лет посещают музей бесплатно.

Музей истории ВМФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный экспонат музея – знаменитая подводная лодка "Новосибирский комсомолец", которую можно осмотреть изнутри. Там даже есть выставочный зал, где собрана коллекция вооружения, военной формы, средств спасения и других реликвий военно-морского флота. Также здесь можно увидеть десантно-штурмовой катер "Скат" и экраноплан "Орленок", которым можно даже попробовать поуправлять: правда, только виртуально на тренажерном стенде.

Кроме того, в музее есть экспозиция "Величие и глубина", где собраны уникальные факты о российском подводном флоте и макеты лодок, способных погружаться.

Где находится: парк "Северное Тушино", ул. Свободы, дом 52, метро "Сходненская" или "Речной вокзал".

Вход: стоимость билета зависит от целей посещения. Цена на посещение подводной лодки начинается от 120 рублей, во столько же обойдется и экспозиция "Величие и глубина". При этом комплексный билет два в одном стоит от 200 рублей. С экскурсией – дороже. Более подробную информацию можно найти в разделе о музее на сайте Северных парков.

Бункер 703

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Этот бункер несколько десятков лет служил защищенным спецархивом министерства иностранных дел. Его рассекретили в 2018 году, когда он был признан технически устаревшим, после чего сюда было решено пускать туристов. В отличие от многих других бункеров в Москве здесь нет никаких декораций: все осталось именно в таком виде, как во времена, когда локацию использовали по прямому назначению.

На глубине 43 метра сохранились массивные двери и рабочие системы жизнеобеспечения. Можно все трогать руками, погулять по чугунному тоннелю (по такому же сегодня ездят поезда на кольцевой линии метро) и собственными руками включить оповещение о ядерной тревоге.

Посещение возможно только по предварительной записи и с экскурсионным сопровождением. Гостей сопровождают историки, спелеологи, инженеры и другие специалисты по подземным конструкциям. Организаторы отмечают, что экскурсия скорее рассчитана на взрослую аудиторию. С детьми можно, но если ребенок начнет шуметь, сотрудники попросят гостя удалиться.

Кроме того, на авторские экскурсии могут быть ограничения по возрасту, поэтому их описание нужно читать внимательно. Также здесь пока не работают с маломобильными гражданами, так как посетители поднимаются с глубины в 43 метра пешком. Более подробно правила и нюансы посещения описаны на сайте проекта.

Где находится: 2-й Новокузнецкий переулок, 14, строение 1, метро "Павелецкая".

Вход: взрослый билет стоит 1 300 рублей, дети до 18 лет – 650 рублей. При этом ребенок до четырех лет идет бесплатно за руку или на руках. Без сопровождающих дети не допускаются.

