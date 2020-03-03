Отменять массовые мероприятия из-за коронавируса в Москве не будут

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В Москве не планируют отменять массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В интернете сейчас ходит много разной информации о том, будут или не будут закрываться какие-то мероприятия, но это пока не соответствует действительности. Вся информация была вчера в Twitter мэра Москвы. Пока никаких дополнительных ограничений нет", – цитирует его Агентство "Москва".

При этом Немерюк подчеркнул, что городские службы готовы в любой момент реагировать на разные сценарии развития ситуации с новым вирусом. По его словам, задача властей – обеспечить безопасность москвичей и гостей столицы.

В частности, за всеми прибывающими из Китая туристами ведется постоянное наблюдение. Также продолжаются ежедневные обходы мест массового проживания граждан Китая.

Во всех аэропортах работают медицинские службы, в городских стационарах подготовлены дополнительные места для пациентов, у которых будет подозрение на коронавирус. В детских садах и школах детям ежедневно измеряют температуру. В метро также будут выборочно измерять температуру пассажиров. Роспотребнадзор, в свою очередь, дал свои рекомендации для предприятий.

Накануне Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.