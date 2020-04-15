ВОЗ поблагодарила РФ за поддержку в условиях пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за поддержку в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

"Очень много идет поддержки сейчас, которую мы видим. Очень благодарны поддержке Российской Федерации", – заявила Вуйнович.

Представитель ВОЗ рассказывала ранее, что пик пандемии коронавируса в России будет пройден быстрее, если удастся остановить его передачу между людьми. Она подчеркнула, что для этого необходимо соблюдать социальную дистанцию. По ее словам, динамика эпидемии может зависеть и от массовых, решительных мер.

Ранее академик РАН Михаил Кирпичников заявил, что пик COVID-19 в РФ придется на последнюю декаду апреля, в преддверии майских праздников. Кирпичников также заявил, что мягко действовать в ситуации с коронавирусом нельзя. Жесткий метод борьбы с инфекцией в Китае доказывает, что такой расклад является наиболее действенным и оптимальным.

В то же время вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что после пика пандемии коронавируса россиянам придется еще долгое время соблюдать меры предосторожности. Он пояснил, что полностью все ограничительные меры снимут, когда страна официально победит инфекцию.

За последние сутки в России зафиксировано 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 65 регионах. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1 774. В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения.

