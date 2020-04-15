В Минздраве прокомментировали способность коронавируса перемещаться по воздуху на 4 метра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в разговоре с Москвой 24 прокомментировал результаты исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о том, что коронавирус может перемещаться по воздуху на расстояние около трех-четырех метров.

Брико сообщил, что информация о распространении коронавируса на такое расстояние действительно была опубликована в американском журнале Emerging Infectious Diseases, издаваемом CDC. По мнению эксперта, этих исследований не нужно пугаться, ведь и длительность инкубационного периода коронавируса может быть разная. "Может быть от двух до четырнадцати дней, может выделяться в отдельных случаях и семь дней, в этом нет ничего удивительного", – пояснил эпидемиолог.

Эксперт отметил, что в исследованиях речь идет о максимальных значениях, но следует ориентироваться на усредненные, поэтому для нас остается в силе рекомендация соблюдать дистанцию в два метра. "Мы ориентируемся на усредненные значения, на вероятностные, поэтому рекомендации дистанцирования на два метра остаются действенными", – пояснил эпидемиолог.

Также Брико добавил, что соблюдение дистанции является действенной мерой и в 90% случаев позволит предупредить заражение.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

За последние сутки в России зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1774. В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Это на 16,1% больше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки выписаны 292 человека, победивших коронавирус, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.

Наталья Лоскутникова, Наталья Чепрукова