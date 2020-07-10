В России начались финальные испытания вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России вышли на завершающую стадию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса", – сообщили в министерстве.
По информации Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, у обеих групп добровольцев выработался иммунитет.
"Данные <...> свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса", – подтвердили в пресс-службе Минобороны.
Сообщается, что первую группу добровольцев выпишут из госпиталя 15 июля. При этом 13 июля второй группе добровольцев введут компонент № 2 вакцины от коронавируса.
"Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности", – пояснили в Минобороны.
Ранее врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19. Специалист отметила, что в целом все участники переносят вакцину хорошо.
Первая группа тестирующих вакцину от COVID-19 может быть выписана 15 июля
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