В России начались финальные испытания вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России вышли на завершающую стадию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса", – сообщили в министерстве.

По информации Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, у обеих групп добровольцев выработался иммунитет.

"Данные <...> свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса", – подтвердили в пресс-службе Минобороны.

Сообщается, что первую группу добровольцев выпишут из госпиталя 15 июля. При этом 13 июля второй группе добровольцев введут компонент № 2 вакцины от коронавируса.

"Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности", – пояснили в Минобороны.

Ранее врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19. Специалист отметила, что в целом все участники переносят вакцину хорошо.