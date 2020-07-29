HBO снимет сериал о разработке вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сериал о процессе создания вакцины от коронавируса поставят на кабельном телеканале HBO. Об этом сообщает "Газета.ру".
Продюсером проекта назначен режиссер Адам Маккей, который является лауреатом кинопремии "Оскар". Артисты на главные роли и режиссер пока не утверждены.
Известно, что за основу телесериала будет взята книга журналиста Брендана Боррела The First Shot ("Первый удар" или "Первый укол"). Повествование сосредоточится на ученых, которые ведут разработку вакцины.
Ранее сообщалось, что телеканал AMC из-за коронавируса был вынужден перенести 11-й сезон популярного шоу "Ходячие мертвецы" на 2021 год. Некоторые моменты почти готового сезона остановились на стадии постпродакшена из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: