HBO снимет сериал о разработке вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сериал о процессе создания вакцины от коронавируса поставят на кабельном телеканале HBO. Об этом сообщает "Газета.ру".

Продюсером проекта назначен режиссер Адам Маккей, который является лауреатом кинопремии "Оскар". Артисты на главные роли и режиссер пока не утверждены.

Известно, что за основу телесериала будет взята книга журналиста Брендана Боррела The First Shot ("Первый удар" или "Первый укол"). Повествование сосредоточится на ученых, которые ведут разработку вакцины.

Ранее сообщалось, что телеканал AMC из-за коронавируса был вынужден перенести 11-й сезон популярного шоу "Ходячие мертвецы" на 2021 год. Некоторые моменты почти готового сезона остановились на стадии постпродакшена из-за пандемии коронавируса.

