Глава Роспотребнадзора рассказала об убивающих коронавирус средствах

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Дезинфицирующее средства губительно влияют на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале "Россия 1".

"Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали", – объяснила она.

Попова напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов.

Руководитель ведомства также рассказала о заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, в 80 субъектах ситуация или стабилизировалась, или число случаев снизилось. Однако, добавила Попова, в пяти субъектах наблюдается рост.

1 августа стало известно о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса центра Гамалеи. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что сейчас готовятся документы для процедуры регистрации.

Он обратил внимание, что вакцинация будет бесплатной. После регистрации прежде всего прививки получат медики и учителя, а более массовое вакцинирование стартует с октября, заключил Мурашко.

Гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил о планах по производству вакцины с ноября. Он отметил, что вакцинация может стартовать в пределах конца года – начала следующего.

В России за последние сутки было зарегистрировано 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число – 850 870 случаев.