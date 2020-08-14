Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID-19

14 августа, 21:31
Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России
Президент США Дональд Трамп надеется на успешность применения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не много знаем об этом. Надеемся, что это сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно – пройти через процесс", – заявил на пресс-конференции американский лидер.
Трамп также рассказал о том, что разработка американской вакцины значительно продвинулась.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
В ведомстве также опровергли сообщения о том, что российская сторона якобы предложила США принять совместное участие в разработке вакцины против коронавируса. Американские чиновники ранее показали ситуацию таким образом, что якобы самостоятельно отказали России.
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