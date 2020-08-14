В Минздраве опровергли заявление CNN об отказе США работать с РФ над вакциной от COVID-19

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В Минздраве России опровергли сообщения о том, что властям США предложили сотрудничать в области разработки вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее телеканал CNN заявил, что российские официальные лица предлагали такое сотрудничество Вашингтону, но получили отказ.

"Минздрав России не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины", – цитирует Кузнецова ТАСС.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения по вопросам вакцины. Она отметила, что обсуждаются вопросы разработки и применения препарата.