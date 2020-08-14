Мурашко анонсировал публикацию исследований вакцины от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что данные о доклинических и клинических исследованиях новой вакцины от COVID-19 опубликуют в ближайшее время.
"В ближайшие дни, возможно, к понедельнику", – приводит слова Мурашко РИА Новости.
По его словам, критика российского препарата во многом связана с тем, "что нужно больше данных получить по исследованиям", добавив, что не все знают, что "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
Также глава Минздрава уточнил, что клинические исследования будут продолжаться.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее ответил на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом. По его словам, было бы наивно ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию препарата.
Кроме того, он сообщил, что вакцина будет защищать от коронавирусной инфекции граждан как минимум в течение двух лет.
Мурашко ранее заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
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