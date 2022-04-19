Брокер заявил о снижении спроса на ипотеку в РФ более чем на 30%

16:25
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный
В апреле 2022 года спрос на ипотеку в России снизился более чем на 30%. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает, что интерес россиян упал из-за высоких ставок и отсутствия ряда льгот.
"В феврале – марте многие россияне в спешке пытались воспользоваться старыми кредитными ставками. С начала апреля за консультацией по ипотечным кредитам на вторичном рынке недвижимости ко мне обратились считаные единицы", – отметил Ракута.
По его словам, на первичном рынке недвижимости ситуация складывается более обнадеживающая за счет продления госпрограммы поддержки застройщиков. Ипотечный брокер подчеркнул, что сейчас увеличилось количество людей, которые обращаются за кредитными каникулами или ипотекой под залог жилья.
"Клиентов интересует в основном льготная семейная ипотека под 5%, госпрограмма на новостройки и загородную недвижимость под 12%. Но ряд застройщиков сейчас готов субсидировать госпрограмму, снижая ставки до 6%, а "Самолет" предлагает ссуды под 1%. В целом платеж на вторичке сейчас разительно выше", – заключил Ракута.
Ранее аналитики сервиса Сбера "Домклик" назвали районы Москвы с наиболее низкой стоимостью жилья в среднем выражении. Если брать во внимание покупку однокомнатной квартиры на первичном рынке, то самым дешевым районом является Митино. В тройку лидеров также входят Южнопортовый район и Крюково.
Россияне начали скупать недвижимость в Турции, Грузии и ОАЭ
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