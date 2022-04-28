Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот – СМИ

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Кредитные организации РФ просят Центробанк отложить ввод новых банкнот в связи с трудностями с поставкой и технической поддержкой оборудования из других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Ассоциации банков России.

"Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования", – отмечается в сообщении.

В Ассоциации банков России подчеркнули, что из-за ограничений некоторые зарубежные поставщики банкоматов, например Diebold Nixdorf и NCR, перестали оказывать свои услуги на территории РФ. При этом в парке банкоматов российских банков количество оборудования данных производителей превышает 60%.

Уточняется, что кассовая техника, применяемая для обработки банкнот, на 100% является импортной. Свыше половины многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в РФ, сделано в Германии и Японии, поставщики которых также заявили о прекращении деятельности в России.

"С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца", – говорится в заявлении.

Центробанк запланировал с 2022 по 2025 год выпустить в обращения модернизированные банкноты. Сообщалось, что 100 рублей будут выпущены в текущем году, 1000 и 5000 рублей – в следующем, 500 рублей – в 2024 и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

Ранее сообщалось, что с 1 мая банки РФ начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9%. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что на сегодняшний день необходимо сосредоточиться на помощи гражданам и в тоже время поддержать спрос на жилье. По его мнению, снижение ставки повысит доступность льготной ипотеки.