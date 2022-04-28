Партнер "Газпрома" заявил о конце эры сотрудничества РФ и Германии

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Россия пересекла "красные линии" в отношениях с компаниями Европы, поэтому продолжать сотрудничество со страной невозможно. Об этом заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, являющейся партнером "Газпрома", Марио Мерен.
По его словам, в политике компании, Европы и мира стали поворотными действия России на Украине.
"Для Германии и России эта война означает окончание эры. Эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества", – приводит слова Мерена РБК.
Он рассказал, что компания верила в сотрудничество двух стран, хотя ее и критиковали. Однако сейчас, по мнению Мерена, продолжать business as usual с Россией нельзя.
Wintershall не ожидает экспроприации активов в РФ, но рассчитывает, что Москва будет придерживаться контрактных обязательств. Он также выразил надежду, что Россия будет придерживаться соглашения с Германией о защите инвестиций.
Мерен подчеркнул, что российский газ можно заменить, однако это не будет быстрым процессом. Компания планирует сосредоточить свою деятельность на усилении портфолио за пределами РФ и диверсифицировать источники энергоресурсов. При этом Wintershall продолжит участие в уже существующих проектах России.
Ранее сообщалось, что "Газпром" приостановила поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Поставки приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком. "Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому в случае неразрешенного отбора газа РФ из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут уменьшены на этот объем.
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