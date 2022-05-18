Минфин США назвал передачу Киеву арестованных российских активов незаконной

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Законодательство США не позволяет конфисковать в пользу Украины арестованное имущество России, заявила глава Минфина Джанет Йеллен на полях министерской встречи G7. Речь идет о российских активах, арестованных в связи с антироссийскими санкциями.

"Это не что-то разрешенное законом в США. И другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте", – цитирует Йеллен РИА Новости.

Ранее сообщалось, что палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Так, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может поручить администрации США предоставить Украине во временное пользование военную технику и имущество.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятый в США закон, который позволяет направить Украине арестованные активы иностранцев, является вопиющим искажением норм права. Песков назвал законопроект опасным прецедентом, который нарушает все правовые понятия.

