Adidas и Puma продолжили отгружать товары в розничные магазины РФ

Adidas и Puma принимают заявки от российских дистрибьюторов на новую коллекцию 2023 года. Компании закрыли монобрендовые магазины в России, но продолжают отгружать товар в розницу.

Кроме того, Adidas рассчитывает вернуться к полноценной работе в России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.