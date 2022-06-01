Freedom Holding принял решение об уходе с российского рынка

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Инвестиционная компания Freedom Holding приняла решение вывести российские активы на фоне событий на Украине. Их покупателем станет основной владелец Тимур Турлов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет компании.
В сделку также войдут брокерский бизнес и банк Freedom Finance. После смены собственника будет проведен ребрендинг. Ожидается, что продажа состоится в течение полутора лет.
В российских подразделениях Freedom Holding работает более 1,7 тысячи человек. После начала спецоперации на Украине компания выделила 3 миллиона долларов на гуманитарную помощь. До этих событий холдинг занимал 9-е место в списке крупнейших операторов Мосбиржи.
Ранее стало известно, что британский производитель одежды Marks&Spencer принял решение об окончательном уходе из РФ. Ретейлер приостановил работу еще в марте, но не уходил с рынка из-за особенностей работы франчайзинга. Около 50 магазинов продолжали свою деятельность.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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