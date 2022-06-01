Сбербанк начал продавать наличную валюту, кроме долларов и евро

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сбербанк начал продавать в своих отделениях наличную валюту, за исключением долларов и евро. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на кредитную организацию.
Там отметили, что со среды, 1 июня, клиентам Сбербанка доступны для покупки 15 иностранных валют. При этом, по словам главы дивизиона "Занять и сберегать" Сергея Широкова, ограничений на продажу долларов и евро не установлено.
"Однако в рамках существующих международных ограничений на ввоз в Россию наличной валюты ряда стран нужной валюты может не оказаться в достаточном количестве", – пояснил Широков.
Ранее ЦБ РФ принял решение об отмене запрета для физических лиц на короткие продажи и на покупку валюты с плечом с 1 июня. Мера будет действовать до конца 2022 года.
Также регулятор смягчил временные ограничения по операциям с наличной валютой. С 20 мая российские банки могут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, кроме евро и долларов.
При этом ограничения на продажу наличных долларов и евро сохранятся до 9 сентября. Граждане могут купить только ту американскую и европейскую валюту, которая поступила в банковские кассы с 9 апреля.
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