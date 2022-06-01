Сбербанк начал продавать наличную валюту, кроме долларов и евро

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Сбербанк начал продавать в своих отделениях наличную валюту, за исключением долларов и евро. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на кредитную организацию.

Там отметили, что со среды, 1 июня, клиентам Сбербанка доступны для покупки 15 иностранных валют. При этом, по словам главы дивизиона "Занять и сберегать" Сергея Широкова, ограничений на продажу долларов и евро не установлено.

"Однако в рамках существующих международных ограничений на ввоз в Россию наличной валюты ряда стран нужной валюты может не оказаться в достаточном количестве", – пояснил Широков.

Ранее ЦБ РФ принял решение об отмене запрета для физических лиц на короткие продажи и на покупку валюты с плечом с 1 июня. Мера будет действовать до конца 2022 года.

Также регулятор смягчил временные ограничения по операциям с наличной валютой. С 20 мая российские банки могут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, кроме евро и долларов.

При этом ограничения на продажу наличных долларов и евро сохранятся до 9 сентября. Граждане могут купить только ту американскую и европейскую валюту, которая поступила в банковские кассы с 9 апреля.

