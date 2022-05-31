Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесли на 2023 год

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" перенес мероприятие с августа 2022 года на следующий год.

"Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран", – говорится в сообщении, размещенном на странице организаторов в социальной сети "ВКонтакте".

Конкурс с участием российских и зарубежных звезд проводится с 2002 года.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль Park Live не состоится в Москве в 2022 году. Мероприятие перенесли на 2023 год. Организаторы объяснили, что не могут провести фестиваль по юридическим, логистическим и человеческим причинам.

