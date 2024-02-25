Российская пианистка заявила, что культуру нельзя отменить

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российскую культуру нельзя отменить, однако такие попытки со стороны недружественных стран будут продолжаться, заявила пианистка Полина Осетинская.

В рамках XXIII фестиваля композитора Владимира Мартынова журналисты спросили Осетинскую, может ли международное сообщество отменить культуру РФ.

"Культура – это не то, что можно отменить. Это то, что либо есть внутри человека, государства, общества, либо нет", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее Владимир Путин назвал "придурками" и "ненормальными людьми" иностранных политиков, которые хотят запретить диалог деятелей культуры из разных стран.

Президент также подчеркивал, что Россия всегда готова к взаимодействию с теми, кто разделяет ее ценности, поддерживает формирование многополярного мира и понимает, что отношения должны выстраиваться на принципах дружбы и взаимоуважения.