Функция постановки иностранцев на временный учет заработала на "Госуслугах"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Функция постановки на учет иностранца по месту пребывания у гражданина РФ появилась на портале "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

"Теперь уведомление о месте пребывания может быть направлено в территориальный орган МВД России самим иностранным гражданином в электронном виде", – говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, собственник квартиры должен согласовать в личном кабинете направленное ему уведомление и подтвердить факт проживания иностранца в своей недвижимости. После этого уведомление будет направлено в информационные системы МВД, а пользователи смогут отслеживать статус оказания услуги.

В МВД объяснили, что специалисты проверят корректность данных и примут решение о постановке на учет.

"Данная мера призвана упростить обязательную процедуру постановки на миграционный учет для граждан и существенно сократить время на обработку поступившей информации для сотрудников полиции", – добавило ведомство.

Ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин предложил ввести повышенную уголовную ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства. Политик подчеркнул, что депутаты предлагают ввести новые признаки квалификации преступления в сфере миграции с целью скрыть другие преступления или облегчить совершение злодеяния при помощи поддельных документов.

