Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 18:59

Политика

Функция постановки иностранцев на временный учет заработала на "Госуслугах"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Функция постановки на учет иностранца по месту пребывания у гражданина РФ появилась на портале "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

"Теперь уведомление о месте пребывания может быть направлено в территориальный орган МВД России самим иностранным гражданином в электронном виде", – говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, собственник квартиры должен согласовать в личном кабинете направленное ему уведомление и подтвердить факт проживания иностранца в своей недвижимости. После этого уведомление будет направлено в информационные системы МВД, а пользователи смогут отслеживать статус оказания услуги.

В МВД объяснили, что специалисты проверят корректность данных и примут решение о постановке на учет.

"Данная мера призвана упростить обязательную процедуру постановки на миграционный учет для граждан и существенно сократить время на обработку поступившей информации для сотрудников полиции", – добавило ведомство.

Ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин предложил ввести повышенную уголовную ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства. Политик подчеркнул, что депутаты предлагают ввести новые признаки квалификации преступления в сфере миграции с целью скрыть другие преступления или облегчить совершение злодеяния при помощи поддельных документов.

Владимир Путин потребовал от полиции пресекать каналы нелегальной миграции

Читайте также


политикаобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика