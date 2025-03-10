10 марта, 18:59Политика
Функция постановки иностранцев на временный учет заработала на "Госуслугах"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Функция постановки на учет иностранца по месту пребывания у гражданина РФ появилась на портале "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД РФ.
"Теперь уведомление о месте пребывания может быть направлено в территориальный орган МВД России самим иностранным гражданином в электронном виде", – говорится в сообщении.
Как отметило ведомство, собственник квартиры должен согласовать в личном кабинете направленное ему уведомление и подтвердить факт проживания иностранца в своей недвижимости. После этого уведомление будет направлено в информационные системы МВД, а пользователи смогут отслеживать статус оказания услуги.
В МВД объяснили, что специалисты проверят корректность данных и примут решение о постановке на учет.
"Данная мера призвана упростить обязательную процедуру постановки на миграционный учет для граждан и существенно сократить время на обработку поступившей информации для сотрудников полиции", – добавило ведомство.
Ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин предложил ввести повышенную уголовную ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства. Политик подчеркнул, что депутаты предлагают ввести новые признаки квалификации преступления в сфере миграции с целью скрыть другие преступления или облегчить совершение злодеяния при помощи поддельных документов.
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