Володин: мигрантам, не узаконившим свое пребывание в РФ, грозит выдворение и штраф

Фото: depositphotos/labrador

Мигрантам, не узаконившим свой статус пребывания в России, грозит выдворение, штраф и запрет на въезд в страну в течение 5 лет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX.

"Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда", – напомнил парламентарий.

Он также обратил внимание, что 10 сентября истек установленный срок пребывания в России для иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц – базу данных о гражданах, находящихся на территории РФ незаконно.

Как отметил Володин, с 5 февраля 2025 года в данный реестр вносили мигрантов без документов, которые нарушили сроки регистрации, медосвидетельствования или не продлили патент.

По данным Федеральной службы судебных приставов, с начала года из России было выдворено около 35 тысяч иностранцев. Вместе с тем, по информации МВД РФ на 1 сентября, в реестре числились 770 тысяч человек, треть из которых – женщины и дети.

Для включенных в него лиц действует режим высылки, который предусматривает серьезные ограничения – запрет на получение водительских прав, регистрацию сделок с недвижимостью, заключение браков, открытие банковских счетов и перевод денежных средств.

По словам Володина, созданная система направлена на установление порядка в миграционной сфере и обеспечение соблюдения российского законодательства иностранными гражданами.

Ранее Владимир Путин заявил, что мигранты должны соблюдать законы и правила России. Глава государства подчеркнул, что страна заинтересована в рабочей силе, но в то же время стремится к тому, чтобы люди жили в человеческих условиях.