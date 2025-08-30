Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером крупной мировой державы

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Председатель КНР Си Цзиньпин является настоящим лидером крупной мировой державы, волевым руководителем, который обладает стратегическим мышлением и уделяет первостепенное внимание национальным интересам. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии своего визита в Китай.

"Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни. Глава КНР дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами", – отметил Путин.

Он добавил, что Москва высоко ценит искреннее желание Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, также в КНР состоятся торжества по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. В мероприятии примут участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

Владимир Путин в рамках российско-китайских переговоров в Пекине планирует обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи.