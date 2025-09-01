Премьер Словакии заявил, что намерен встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что примет участие в двусторонних встречах с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Он заявил об этом в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах он указал, что отправляется в Китай. Помимо переговоров с Путиным и Си Цзиньпином, там он планирует встретиться "и с другими присутствующими государственными деятелями".

Вместе с тем в рамках визита политик примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы во Второй мировой войне. Он поделился своим сожалением в связи с тем, что из европейских стран на мероприятии в Пекине будет присутствовать только Словакия. Фицо подчеркнул, что в мире создается новый порядок, а потому участие Евросоюза (ЕС) в дискуссии по данной проблеме могло бы служить поддержанию диалога.

"Я преклоняюсь перед всеми жертвами, принесенными в борьбе с фашизмом. Поэтому я с уважением стоял перед памятниками в Москве, Нормандии и Вашингтоне. На этой неделе так будет и в Пекине. Это были прежде всего народы бывшего СССР и одновременно с ним Китая, на долю которых выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны. Отвергаю невидение данной реальности и передергивание истории", – указал политик.

Премьер также обратил внимание, что после своего возвращения в Словакию он собирается принять участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее встречу Путина и Фицо анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Российский лидер прибыл в Китай в рамках рабочего визита 31 августа. Там он будет находиться до 3 сентября.

В понедельник, 1 сентября в китайском Тяньцзине прошел саммит ШОС. Путин назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках организации. По его словам, союз поэтапно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов.

По итогам заседания была принята Тяньцзиньская декларация, в которой входящие в ШОС страны осудили военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, которые привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Кроме того, была одобрена стратегия развития организации до 2035 года.

