МИД назвал размещение наземного комплекса "Тифон" в Японии дестабилизирующим шагом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала размещение наземного комплекса "Тифон" на американской базе в Японии дестабилизирующим шагом со стороны США. Ее заявление приводится на сайте министерства.

Дипломат обратила внимание, что Вашингтон взял курс на наращивание потенциала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования для передового дислоцирования этих систем в разные страны мира. Однако, по ее словам, размещение данных снарядов в прилегающих к РФ регионах создает угрозу безопасности России стратегического порядка.

Захарова предупредила, что такое развитие событий будет иметь "пагубные последствия" для региональной и мировой стабильности, в том числе это может создать напряженность между ядерными державами. Она также указала, что Япония постепенно смещает свой курс на ускоренную милитаризацию, наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с США.

В связи с этим представитель МИД РФ назвала данные действия Японии враждебными и игнорирующими интересы России. Она подчеркнула, что Москва будет вынуждена принять "компенсирующие военно-технические меры". Дипломат также потребовала от японского правительства пересмотреть решение о размещении наземного комплекса "Тифон" на базе США.

"В противном случае будем исходить из того, что вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе лежит на японской стороне", – заключила Захарова.

Ранее дипломат назвала неприемлемыми и циничными заявления японской стороны о "незаконной оккупации" Россией южных Курильских островов, которые были сделаны перед 80-летием Победы над милитаристской Японией и празднованием окончания Второй мировой войны.

Представитель МИД РФ попросила Токио осознать ответственность за агрессию, развязанную в 1930–1940-е годы в Азии, и попросить прощения "за страдания, причиненные ее народам".

