Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 13:58

Мэр Москвы

Собянин рассказал о мероприятиях в День Неизвестного Солдата в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о мероприятиях, которые проводятся в Москве в День Неизвестного Солдата, 3 декабря. Мэр написал об этом в своем канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что главный советский мемориал памяти всех павших появился в столице 3 декабря 1966 года. В 1941 году на 41-м километре Ленинградского шоссе проходил рубеж обороны города, где под командованием Константина Рокоссовского воевали бойцы 16-й армии Западного фронта. Прах одного из них – рядового солдата – решили захоронить в Александровском саду.

Над могилой была установлена памятная плита с надписью: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Павшим за Родину. 1941–1945". 8 мая 1967 года около памятника зажгли Вечный огонь.

Мэр рассказал, что представители проекта "Молодежь Москвы" почтили память воинов, возложив к Могиле Неизвестного Солдата цветы. Ребята также рассказали о героических подвигах павших солдат.

Кроме того, на Поклонной горе в парке Победы состоится памятная акция. Из зажженных лампад будет выложена фраза: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Также планируется возложить цветы к мемориалу "Вечный огонь". Память солдат почтят минутой молчания.

Во всех административных округах столицы сегодня также проходят памятные акции, посвященные 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Волонтеры, ветераны и неравнодушные жители города в этот день приводят в порядок мемориальные доски, памятники, захоронения участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации. Везде возлагаются цветы.

Мэр добавил, что в течение года в Москве проходит 5 памятных акций. В 2025-м в них приняли участие около 80 тысяч человек. Глава города подчеркнул, что необходимо помнить и чтить героев, которые защищали страну.

Ранее Собянин поздравлял ветеранов и жителей столицы с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади. По его словам, это событие значительно укрепило моральный дух нации, утвердив в сердцах людей непоколебимую веру в неизбежную победу над врагом. Мэр выразил уверенность в том, что героизм и стойкость защитников Родины никогда не забудутся.

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика