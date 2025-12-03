Собянин рассказал о мероприятиях в День Неизвестного Солдата в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о мероприятиях, которые проводятся в Москве в День Неизвестного Солдата, 3 декабря. Мэр написал об этом в своем канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что главный советский мемориал памяти всех павших появился в столице 3 декабря 1966 года. В 1941 году на 41-м километре Ленинградского шоссе проходил рубеж обороны города, где под командованием Константина Рокоссовского воевали бойцы 16-й армии Западного фронта. Прах одного из них – рядового солдата – решили захоронить в Александровском саду.

Над могилой была установлена памятная плита с надписью: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Павшим за Родину. 1941–1945". 8 мая 1967 года около памятника зажгли Вечный огонь.

Мэр рассказал, что представители проекта "Молодежь Москвы" почтили память воинов, возложив к Могиле Неизвестного Солдата цветы. Ребята также рассказали о героических подвигах павших солдат.

Кроме того, на Поклонной горе в парке Победы состоится памятная акция. Из зажженных лампад будет выложена фраза: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Также планируется возложить цветы к мемориалу "Вечный огонь". Память солдат почтят минутой молчания.

Во всех административных округах столицы сегодня также проходят памятные акции, посвященные 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Волонтеры, ветераны и неравнодушные жители города в этот день приводят в порядок мемориальные доски, памятники, захоронения участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации. Везде возлагаются цветы.

Мэр добавил, что в течение года в Москве проходит 5 памятных акций. В 2025-м в них приняли участие около 80 тысяч человек. Глава города подчеркнул, что необходимо помнить и чтить героев, которые защищали страну.

Ранее Собянин поздравлял ветеранов и жителей столицы с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади. По его словам, это событие значительно укрепило моральный дух нации, утвердив в сердцах людей непоколебимую веру в неизбежную победу над врагом. Мэр выразил уверенность в том, что героизм и стойкость защитников Родины никогда не забудутся.

