Эксперт рассказала о пользе жгучего перца для мозга

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Действующее вещество в составе острого красного перца – капсаицин – может оказаться полезным для мозговой деятельности человека и безопасным для желудка. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на диетолога из Медицинского центра Университета Кливленда Джейну Металонис.

Эксперт сообщила, вещество вовсе не обжигает рецепторы, а обманывает мозг. Повышается температура, сбить которую и пытается организм. Тут же появляется насморк, повышенное потоотделение и другие симптомы.

Однако "перетерпеть" неприятные ощущения все же стоит. Подобная практика способствует снижению риска преждевременной смерти. Такой эффект может проявиться при употреблении жгучего перца шесть раз в неделю. Кроме того, острая пища способствует снижению холестерина, улучшению работы кишечника и желудка, а также потере веса.

Капсаицин также используют при производстве некоторых обезболивающих препаратов. Лекарства направлены на снятие неприятных ощущений у хронически больных артритом, фибромиалгией и другими диагнозами.

Однако эксперт заметила, что в некоторых случаях люди, употребившие в пищу большое количество вещества, могут испытывать сильную головную боль. Также к последствиям относят разрыв в желудочно-кишечном тракте.

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