Эксперт рассказала о пользе жгучего перца для мозга

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Действующее вещество в составе острого красного перца – капсаицин – может оказаться полезным для мозговой деятельности человека и безопасным для желудка. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на диетолога из Медицинского центра Университета Кливленда Джейну Металонис.
Эксперт сообщила, вещество вовсе не обжигает рецепторы, а обманывает мозг. Повышается температура, сбить которую и пытается организм. Тут же появляется насморк, повышенное потоотделение и другие симптомы.
Однако "перетерпеть" неприятные ощущения все же стоит. Подобная практика способствует снижению риска преждевременной смерти. Такой эффект может проявиться при употреблении жгучего перца шесть раз в неделю. Кроме того, острая пища способствует снижению холестерина, улучшению работы кишечника и желудка, а также потере веса.
Капсаицин также используют при производстве некоторых обезболивающих препаратов. Лекарства направлены на снятие неприятных ощущений у хронически больных артритом, фибромиалгией и другими диагнозами.
Однако эксперт заметила, что в некоторых случаях люди, употребившие в пищу большое количество вещества, могут испытывать сильную головную боль. Также к последствиям относят разрыв в желудочно-кишечном тракте.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала об идеальных десертах для соблюдающих диету. В список вошли сорбеты, печеные яблоки с корицей и другие "сладости" для худеющих. Однако при употреблении десертов диетолог порекомендовала соблюдать меру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: