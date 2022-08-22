Психолог рассказала, как пережить постотпускной синдром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Клинический психолог Ирина Черкасская заявила, что перед отпуском следует завершить все текущие дела. При этом можно сделать что-то заранее, чтобы по возвращении был определенный задел, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам эксперта, брать отпуск лучше не меньше чем на 2 недели, так как более короткий отдых не позволит восстановить силы. Однако длительный отдых, например более месяца, вызовет серьезный постотпускной синдром.
"На отдыхе не меняйте режим и привычки. Недельку отоспаться не повредит, но затем старайтесь вставать и ложиться в те же часы, что и дома", – посоветовала психолог.
Черкасская также порекомендовала не перегружать отдых впечатлениями и делами, не употреблять много спиртного и не есть много.
Психолог подчеркнула, что нужно жить в моменте и во время отдыха не думать о работе. А вернуться домой лучше, по словам эксперта, за несколько дней до выхода на работу, чтобы осталось время на акклиматизацию и подготовку к трудовым будням.
"Привезите с отдыха сувениры коллегам. За проявленное к себе внимание они наверняка простят вам мелкие огрехи, которые вы можете допускать, пока не войдете в рабочий ритм", – посоветовала специалист.
При постотпускном синдроме психолог порекомендовала по возможности работать не всю неделю, взять отгулы или запланировать возвращение на работу ближе к выходным.
"В первую неделю после отпуска наметьте что-то приятное. Договоритесь с друзьями сходить после работы в кино, театр, гости. Отправьтесь в парк, на картинг, шопинг", – рассказала Черкасская.
Также, уточнила психолог, можно записаться на фотосессию, а в ближайшие выходные организовать поездку по каким-нибудь живописным местам.
"Остерегайтесь гиподинамии. На отдыхе вы наверняка много гуляли, занимались спортом. Продолжайте в том же духе, ведь физическая активность помогает организму вырабатывать эндорфины – гормоны хорошего настроения. Ходите на работу и обратно пешком", – уточнила эксперт.
По ее словам, необходимо набраться терпения, так как постотпускной синдром обычно проходит через 2–3 недели. Однако, если этого не случилось, возможно, развилась депрессия, следует обратиться к психиатру, предупредила специалист.
Ранее клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, как справиться со стрессом на новом месте работы. Эксперт отметила, что испытывать стресс при таких обстоятельствах совершенно нормально. Бабушкина порекомендовала сдружиться с наиболее доброжелательной коллегой, которая сможет ввести в курс дела и рассказать об особенностях работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: