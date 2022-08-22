Психолог рассказала, как пережить постотпускной синдром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Клинический психолог Ирина Черкасская заявила, что перед отпуском следует завершить все текущие дела. При этом можно сделать что-то заранее, чтобы по возвращении был определенный задел, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, брать отпуск лучше не меньше чем на 2 недели, так как более короткий отдых не позволит восстановить силы. Однако длительный отдых, например более месяца, вызовет серьезный постотпускной синдром.

"На отдыхе не меняйте режим и привычки. Недельку отоспаться не повредит, но затем старайтесь вставать и ложиться в те же часы, что и дома", – посоветовала психолог.

Черкасская также порекомендовала не перегружать отдых впечатлениями и делами, не употреблять много спиртного и не есть много.

Психолог подчеркнула, что нужно жить в моменте и во время отдыха не думать о работе. А вернуться домой лучше, по словам эксперта, за несколько дней до выхода на работу, чтобы осталось время на акклиматизацию и подготовку к трудовым будням.

"Привезите с отдыха сувениры коллегам. За проявленное к себе внимание они наверняка простят вам мелкие огрехи, которые вы можете допускать, пока не войдете в рабочий ритм", – посоветовала специалист.

При постотпускном синдроме психолог порекомендовала по возможности работать не всю неделю, взять отгулы или запланировать возвращение на работу ближе к выходным.

"В первую неделю после отпуска наметьте что-то приятное. Договоритесь с друзь­ями сходить после работы в кино, театр, гости. Отправьтесь в парк, на картинг, шопинг", – рассказала Черкасская.

Также, уточнила психолог, можно записаться на фотосессию, а в ближайшие выходные организовать поездку по каким-нибудь живописным местам.

"Остерегайтесь гиподинамии. На отдыхе вы наверняка много гуляли, занимались спортом. Продолжайте в том же духе, ведь физическая активность помогает организму вырабатывать эндорфины – гормоны хорошего настроения. Ходите на работу и обратно пешком", – уточнила эксперт.

По ее словам, необходимо набраться терпения, так как пост­отпускной синд­ром обычно проходит через 2–3 недели. Однако, если этого не случилось, возможно, развилась депрессия, следует обратиться к психиатру, предупредила специалист.

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