Психолог рассказала, как выйти из отпуска без стресса

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Для эффективного возвращения из отпуска сначала необходимо правильно подготовиться к самому отдыху. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на кандидата психологических наук Елену Мильто.

Эксперт рекомендовала составить свой отпускной график под себя, учитывая рабочий ритм. Психолог посоветовала взять отдых после максимальной нагрузки и отказаться от него при спокойном и размеренном ритме.

"Исходите из своих желаний в моменте. Не "я должна вывезти детей на море" и не "муж хотел с палаткой в лес", а только то, что хотите именно вы и сейчас, а не вообще", – отметила Мильто.

Непосредственно перед отпуском психолог посоветовала передать все рабочие дела коллегам, а также предупредить, что вы будете недоступны некоторое время. Мильто напомнила, что отдых всегда состоит из старта, плато и выхода. По ее словам, важно учитывать и соблюдать адаптационные промежутки между периодами.

"В стартовые пару дней не ставьте себе все экскурсии разом, не опустошайте бар одномоментно и так далее. Дайте организму время на выдох, привыкание к новым условиям, акклиматизацию, не допускайте перегрузок сразу", – пояснила эксперт.

Активность, добавила психолог, можно начать увеличивать на третий–четвертый день, а за два–три дня до финала стоит вернуться к спокойствию.

Специалист подчеркнула, что первый рабочий день можно сделать эффективным, если лечь пораньше перед выходом на работу. Кроме того, следует дозированно погружаться в работу, давая себе время для адаптации. Психолог отметила, что выход в офис среди недели воспринимается проще, так как впереди лишь три рабочих дня, а не пять.

"Разбирайте мессенджеры постепенно, исходя из важности и приоритетов, иначе ощущения, что на вас спустилась лавина, не избежать. Начните день с проверки общего календаря команды и заслушивания информации о произошедшем от коллег", – подчеркнула Мильто.

Эксперт рекомендовала поблагодарить коллег и семью за возможность отпуска, а также сообщить всем заинтересованным лицам о возвращении к работе. Кроме того, в первую неделю после отпуска лучше не допускать переработок. Психолог посоветовала также не допускать мыслей об упущенных возможностях.

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