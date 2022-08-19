Психиатр рассказала, как защититься от людей с осенним обострением

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При встрече с человеком, чье поведение показалось вам и окружающим достаточно странным, следует избегать зрительного контакта с ним. Об этом сообщила врач-психиатр Надежда Соловьева в разговоре с "Пятым каналом".
Врач предупредила, что с наступлением осени у людей часто обостряются разные заболевания. По ее словам, психическими расстройствами страдает около 100% мирового населения.
К признакам психического расстройства специалист отнесла плохое настроение, раздражительность и неадекватное поведение.
"Если вы встретились на улице с человеком который ведет себя странно, непонятным для вас образом, если он выкрикивает какие-то непонятные вещи, если он агрессивен, если он выбежал нагишом и гоняется за людьми, то нужно стараться не встречаться с ним взглядом, не заговаривать с ним, стараться держаться в сторонке и вызвать 112", – посоветовала Соловьева.
Ранее психиатр столичного Депздрава, главврач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева, профессор, доктор медицинских наук Георгий Костюк рассказал о сезонных обострениях. По его словам, причиной осеннего обострения может стать уменьшение светового дня и увеличение серых и дождливых будней.
Однако, отметил специалист, в настоящее время существуют различные препараты, которые эффективно меняют состояние человека в лучшую сторону.
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