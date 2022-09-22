Вице-губернатор Камчатки Миронов оказался в числе мобилизованных в зону СВО

Фото: официальный сайт правительства Камчатского края

Зампред правительства Камчатского края Сергей Миронов получил повестку о призыве в ВС РФ в рамках частичной военной мобилизации. Об этом сообщает портал "Кам 24".

По данным издания, 42-летний Миронов будет проходить службу в зоне специальной военной операции на Украине. Отмечается, что вице-губернатор воспринял призыв с гордостью, поскольку считает себя патриотом России, он уже приступил к подготовке к сборам.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.