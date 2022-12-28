Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в ГД в начале 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Законопроект о запрете удаленной работы из-за границы для работников ряда отраслей могут внести в Госдуму в начале следующего года. Об этом РИА Новости заявил замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Он уточнил, что документ имеет высокую степень проработки.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в отношении уехавших из России после начала частичной мобилизации, но продолжающих работу в отечественных компаниях граждан могут разработать дополнительные меры.

Позже глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что вопрос о запрете удаленной работы для уехавших из России IT-специалистов ставить преждевременно. Он пояснил, что такие меры могут привести к тому, что специалисты начнут устраиваться в зарубежные компании. При этом Шадаев уточнил, что за рубежом находятся около 100 тысяч экспертов.



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