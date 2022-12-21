Россиянам рассказали, в каких IT-направлениях вырастут зарплаты в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На повышение зарплат в ближайшие годы смогут рассчитывать специалисты, которые привнесут в IT-сферу креатив и нестандартное мышление. Об этом в беседе с Life.ru сообщила руководитель Центра карьеры онлайн-университета рентабельного образования Skypro Светлана Шиманская.

"Будет цениться умение сочетать разные решения и создавать новые. Люди, которые занимаются рутинными задачами, будут оцениваться ниже рынка", – объяснила эксперт.

По словам Шиманской, востребованными в ближайшие 10 лет станут машинное обучение, большие данные и сфера кибербезопасности. Выпускникам данных направлений необходимо находить работу сразу, поскольку из-за быстрого развития сфер в дальнейшем может понадобиться дополнительное обучение.

При этом компании все равно будут испытывать нехватку специалистов, что характерно для IT-сферы.

В сентябре 2022 года в РФ было зафиксировано снижение спроса на IT-специалистов на 25%. При этом количество резюме соискателей выросло на 55%. Максимальное число вакантных мест было зафиксировано в отрасли в феврале текущего года.



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