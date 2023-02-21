Ван И прибыл с визитом в Москву – СМИ

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР, член политбюро Ван И прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"Ван И прибыл в Москву", – заявил собеседник агентства.

Ранее приезд Ван И в столицу России анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, представитель Кремля не исключил, что китайский дипломат встретится с Владимиром Путиным.

Он добавил, что у Путина и Ван И есть темы для разговора.

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