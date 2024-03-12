Лукашенко уволил послов Белоруссии в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

Согласно указу, Дмитрий Мирончик был освобожден от должности посла Белоруссии в Швеции, Алексей Самосуев – в Финляндии, Денис Сидоренко – в Германии, а Андрей Страчко – в Киргизии.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии в ходе единого дня голосования 25 февраля на парламентских и местных выборах были избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента. Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 73,09%.

До этого глава ЦИК республики Игорь Карпенко заявил, что избирательная комиссия Белоруссии уже думает над слоганом, логотипом и другим оформлением избирательной кампании президентских выборов в 2025 году.