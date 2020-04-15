В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19 скончались в Москве. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония.

Возраст скончавшихся – от 48 до 86 лет. У всех были сопутствующие заболевания – гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С и сахарный диабет. Кроме того, трое пациентов имели хронический бронхит.

Ранее стало известно, что тест на наличие в организме антител к коронавирусу начнут проводить в РФ в течение 10 дней. Об этом сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По обновленной информации, в России за последние сутки подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.

Накануне в столице скончались 13 пациентов с коронавирусом. У большинства из них имелись сопутствующие заболевания.