В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
13 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. У всех была выявлена двусторонняя пневмония, информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.
Известно, что возраст скончавшихся – от 29 до 80 лет. У большинства из них имелись сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет и кардиосклероз. Кроме того, 29-летняя пациентка страдала синдромом Дауна.
По данным Оперштаба, один из умерших пациентов лечился в частном учреждении.
Согласно последней информации, за минувшие сутки на территории России было выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус обнаружили в 62 регионах страны. Выздоровели 179 человек.
Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев COVID-19 в 82 регионах. За весь период выздоровели 1 470 человек.
Ранее стало известно о том, что свыше 6 тысяч москвичей с коронавирусом проходит лечение на дому. При этом за последние два с половиной месяца в столице было сделано более 315 тысяч тестов на выявление COVID-19.
В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения COVID-19
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