Полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей в Москве

Фото: УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежей в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В полицию поступило заявление от 50-летнего жителя Подмосковья о краже на Снайперской улице. Пострадавший рассказал, что на него сзади напал неизвестный человек и отобрал рюкзак с личными вещами и деньгами.

Позднее сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, им оказался 21-летний приезжий. В ходе следственных мероприятий удалось выяснить, что подозреваемый причастен к аналогичному преступлению в Вешняковском проезде.

Потерпевшая 62-летняя женщина рассказала, что неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сумку, в которой находился мобильный телефон и документы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Молодой человек арестован, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Медведково неизвестный мужчина с ножом ограбил водителя. Инцидент произошел в проезде Дежнева в столице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, преступника разыскивают.

