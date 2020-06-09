Полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей в Москве

15:48
Фото: УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежей в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
В полицию поступило заявление от 50-летнего жителя Подмосковья о краже на Снайперской улице. Пострадавший рассказал, что на него сзади напал неизвестный человек и отобрал рюкзак с личными вещами и деньгами.
Позднее сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, им оказался 21-летний приезжий. В ходе следственных мероприятий удалось выяснить, что подозреваемый причастен к аналогичному преступлению в Вешняковском проезде.
Потерпевшая 62-летняя женщина рассказала, что неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сумку, в которой находился мобильный телефон и документы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Молодой человек арестован, его проверяют на причастность к другим преступлениям.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Медведково неизвестный мужчина с ножом ограбил водителя. Инцидент произошел в проезде Дежнева в столице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, преступника разыскивают.
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