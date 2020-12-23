Врач рассказала, как выбрать правильную обувь для работы

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Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии" Ольга Чижевская рассказала, как выбрать правильную обувь для работы.

По ее словам, если обувь хотя бы минимально нарушает естественную биомеханику движения, это ведет к деформациям и заболеваниям всей скелетно-мышечной системы, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В первую очередь специалист рекомендовала носить обувь с небольшим каблуком. Она напомнила, что первым влияние обуви на эффективность и безопасность труда оценил Гай Юлий Цезарь. Путем экспериментов император установил, что каблук высотой 2,5 сантиметра способствовал выносливости солдат в ходе марш-бросков римской армии.

Как отметила Чижевская, современные медики поддерживают его выводы, поскольку небольшой устойчивый каблук способствует правильному распределению нагрузки на стопу, предотвращая боли и патологии.

Тем, кто работает "на ногах", не рекомендуется носить тяжелые ботинки с жесткой негнущейся подошвой, мешающей естественному перекату стопы. Врач уточнила, что курьеры, грузчики, гиды не должны носить обувь, на которой не сгибается подошва.

Чижевская рассказала, что деформация стоп часто мучает представителей тех профессий, где рабочий день приходится проводить стоя. В частности, для стюардесс эти условия осложняются требованиями носить обувь с узким мысом и высоким каблуком.

"На ежегодной международной конференции по биомедицинской инженерии в Сан-Диего (Калифорния, США) были озвучены результаты исследований, подтверждающих взаимосвязь между форменной обувью бортпроводниц и болезненными состояниями в пяточной области стопы у большинства испытуемых", – отметила она.

Требование носить высокие каблуки часто предъявляют и к официанткам, продавцам-консультантам, хостесам и секретарям. Медик рассказала, что в США и Британии принудительное ношение высоких каблуков сочли дискриминацией, а дизайнеры начали придумывать женственные образы, сочетающиеся с удобной обувью, в частности с кроссовками в стиле спорт-шик.

Также врач уточнила, что обувь у медицинских работников должна быть такой, чтобы ее легко было мыть и дезинфицировать. В связи с этим медсестры, хирурги и многие другие врачи отдают предпочтение удобным сабо из полимерного материала. Однако, как отметила медик, колодка из полимера зачастую ригидна, что мешает естественному перекату стопы при движении. По ее словам, в совокупности с критически долгим временем, которое медперсонал проводит на ногах, до 50% медсестер имеют нарушения в различных отделах опорно-двигательного аппарата.

Врач советует людям, чья профессия связана с тяжелыми физическими нагрузками, носить обувь, хорошо фиксирующуюся на ноге. Она не должна смещаться при ходьбе.

Уменьшить нагрузку на ноги помогает ношение индивидуальных ортезов, изготовленных врачом. Стельки полного контакта помогают перераспределить нагрузку по стопе и скорректировать общую биомеханику движения, снижая порог усталости и риск травм, подчеркнула Чижевская.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал о том, как обезопасить себя в холодное время года.

По словам Тяжельникова, людям с проблемами с кровообращением в ногах следует выбирать обувь на размер больше, потому что тесные ботинки пережимают кровеносные сосуды, и ноги начинают мерзнуть.