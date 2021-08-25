Тони Хоук выпустил в продажу скейтборды, окрашенные его кровью

Фото: liquiddeath.com
Легендарный скейтбордист Тони Хоук совместно с производителем воды Liquid Death выпустил в продажу 100 скейтбордов, окрашенных кровью спортсмена. Об этом сообщается на сайте компании.
По их словам, в краску, которой покрасили доски, добавлена кровь Тони Хоука. На скейтборде на красном фоне изображен человек с окровавленным топором и черепом птицы в руках. Глаза у него располагаются на груди, а вместо головы − банка Liquid Death.
Стоимость одной доски составила 500 долларов. Однако приобрести "окровавленный" скейтборд уже не получится − все доски распродали.
Отмечается, что 10% прибыли с продаж направят некоммерческой организации 5 Gyres, занимающейся борьбой с распространением пластика, а также организации The Skatepark Project, помогающей строить общественные скейт-парки для молодежи из малообеспеченных районов.
Тони Хоуку 54 года. Профессиональным скейтбордистом он является с 14 лет. В ходе своей карьеры спортсмен неоднократно побеждал в профессиональных турнирах. В частности, он семь раз становился победителем Всемирных экстремальных игр (X Games).
Ранее креативная компания из Бруклина MSCHF совместно с рэпером Монтеро Ламаром Хиллом, более известным под псевдонимом Lil Nas X, выпустила в продажу "сатанинские кроссовки". Особенностью обуви стала капля человеческой крови в составе.
Производитель обуви быстро оказался в центре религиозного скандала. Правда, в суд на компанию подал бренд спортивной одежды Nike. "Сатанинские кроссовки" оказались переработанной версией Nike Air Max 97.
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