Тони Хоук выпустил в продажу скейтборды, окрашенные его кровью

Фото: liquiddeath.com

Легендарный скейтбордист Тони Хоук совместно с производителем воды Liquid Death выпустил в продажу 100 скейтбордов, окрашенных кровью спортсмена. Об этом сообщается на сайте компании.

По их словам, в краску, которой покрасили доски, добавлена кровь Тони Хоука. На скейтборде на красном фоне изображен человек с окровавленным топором и черепом птицы в руках. Глаза у него располагаются на груди, а вместо головы − банка Liquid Death.

Стоимость одной доски составила 500 долларов. Однако приобрести "окровавленный" скейтборд уже не получится − все доски распродали.

Отмечается, что 10% прибыли с продаж направят некоммерческой организации 5 Gyres, занимающейся борьбой с распространением пластика, а также организации The Skatepark Project, помогающей строить общественные скейт-парки для молодежи из малообеспеченных районов.

Тони Хоуку 54 года. Профессиональным скейтбордистом он является с 14 лет. В ходе своей карьеры спортсмен неоднократно побеждал в профессиональных турнирах. В частности, он семь раз становился победителем Всемирных экстремальных игр (X Games).

Ранее креативная компания из Бруклина MSCHF совместно с рэпером Монтеро Ламаром Хиллом, более известным под псевдонимом Lil Nas X, выпустила в продажу "сатанинские кроссовки". Особенностью обуви стала капля человеческой крови в составе.

Производитель обуви быстро оказался в центре религиозного скандала. Правда, в суд на компанию подал бренд спортивной одежды Nike. "Сатанинские кроссовки" оказались переработанной версией Nike Air Max 97.